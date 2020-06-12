В Японии создали метод определения плотности толпы на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/01ea76e8-ac94-11ea-8a8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Японская компания Toshiba разработала способ мгновенно просчитывать с помощью искусственного интеллекта плотность толпы людей, опасную в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает телеканал NHK. По его данным, при высокой плотности изображение помечается красным цветом. За один раз одновременно обрабатывается информация о трёх тысячах человек. Для этого достаточно одного компьютера.

Технологии команды NEC позволяют определить, соблюдают ли люди безопасную социальную дистанцию. При сокращении расстояния изображение помечается красным цветом. Технология может применяться на станциях и в торговых центрах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания IBM объявила о прекращении продажи услуг по распознаванию лиц. Генеральный директор Арвинд Кришна призвал к «национальному диалогу» о том, следует ли технологию вообще использовать.