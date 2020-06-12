В Японии создали метод определения плотности толпы на фоне пандемии

Японская компания Toshiba разработала способ мгновенно просчитывать с помощью искусственного интеллекта плотность толпы людей, опасную в условиях пандемии коронавируса.
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Технологии команды NEC позволяют определить, соблюдают ли люди безопасную социальную дистанцию. При сокращении расстояния изображение помечается красным цветом. Технология может применяться на станциях и в торговых центрах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что компания IBM объявила о прекращении продажи услуг по распознаванию лиц. Генеральный директор Арвинд Кришна призвал к «национальному диалогу» о том, следует ли технологию вообще использовать.
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