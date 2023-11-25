В Японии сообщили о странном поведении премьер-министра страны Kyodo: премьер-министр Японии Кисида покинул резиденцию по необъяснимым причинам

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел ночь с четверга на пятницу не в своей резиденции, а в гостинице, передает агентство Kyodo со ссылкой на заместителя генерального секретаря правительства Хироси Мория. Он отметил, что это было сделано в качестве временной меры, однако отказался называть причину.

В качестве временной меры мы попросили премьер-министра переночевать в гостинице. Двадцать четвертого ноября, в течение суток, он вернется в резиденцию. Мы воздержимся от комментариев по соображениям безопасности, — заявил Хироси Мория.

По информации агентства, Кисида провел совещание по проекту дополнительного бюджета в своей резиденции, после чего посетил церемонию в императорском дворце. Вернувшись в резиденцию около 20 часов, он провел ночь в гостинице, расположенной неподалеку. Причина такого решения — неисправность оборудования, но подробности этого инцидента пока не разглашаются. Резиденция премьер-министра находится в здании, построенном в 1929 году и ранее служившем канцелярией премьера.

Ранее Кисида заявил на внеочередной сессии парламента страны, что Токио будет придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией и решение территориального вопроса. При этом в ходе выступления премьер-министр вновь осудил действия РФ на Украине.