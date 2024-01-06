В Японии сообщили о новом противоречивом землетрясении Землетрясение с противоречивыми данными произошло в центре Японии

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Необычное землетрясение с противоречивыми характеристиками произошло в центре Японии, сообщило метеорологическое управление. По данным ведомства, магнитуда сейсмособытия составила 4,4, что является типичной характеристикой афтершока. При этом интенсивность по японской шкале достигла 6, что говорит о сильном землетрясении, передает ТАСС.

Очевидцы с места событий и вовсе не ощутили подземных толчков. Специалисты не исключили, что подобные противоречивые данные связаны с неисправностью оборудования. Национальное метеорологическое агентство Японии даже созвало совещание, в котором будут прояснены все странности.

В первые дни января в Японии произошла целая череда мощнейших землетрясений. По последним данным, количество погибших превысило 126 человек. Еще 516 жителей страны получили травмы различной степени тяжести, а порядка 222 граждан до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что японские спасатели обнаружили выжившего человека, который провел более 120 часов под обломками своего жилища, рухнувшего после серии мощных землетрясений. Это первый с 4 января живой человек, которого удалось обнаружить под завалами.