В Японии сообщили о долгом рейде кораблей КНР у спорных островов Сенкаку Kyodo: корабли КНР 50 дней не уходят из зоны у спорных островов Сенкаку

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Патрульные корабли морской полиции КНР на протяжении 50 дней находятся в окрестностях зоны у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, сообщает Kyodo. Агентство отмечает, что в зону у спорных островов китайские корабли в последний раз заходили 15 сентября на два часа.

За ситуацией в этом районе береговая охрана Японии продолжает активно наблюдать. Спор вокруг островов Сенкаку обострился в 2012 году. Тогда в Токио объявили об их выкупе у частных владельцев, которые являлись гражданами Японии. В КНР начались массовые демонстрации, а китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага. Иногда они демонстративно заходят в его прибрежную зону.

В июне правительство Японии направило протест Китаю в связи с тем, что в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) зашли китайские патрульные суда. Тогда генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно назвал деятельность судов береговой охраны Китая нарушением международного права, которое «чрезвычайно прискорбно и неприемлемо». В Токио хотят разработать ответные шаги на действия Китая, исключительно в мирном ключе.