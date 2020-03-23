https://static.news.ru/photo/f87196b2-6cee-11ea-bbc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два бывших пассажира, заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, скончались в Японии.

Как сообщает агентство Kyodo, погибшие — граждане Японии. Число жертв среди пассажиров судна достигло десяти человек.

Первые заболевшие на лайнере появились ещё в начале февраля, тогда Diamond Princess поставили на карантин в японской Иокогаме.

Накануне последние россияне, эвакуированные с лайнера, покинули больницу во Владивостоке после окончания карантина. Всего в инфекционной больнице наблюдались девять человек, семеро из которых были выписаны 6 марта.

Сейчас в Стране восходящего солнца подтверждён 1151 случай заражения. Помимо этого, в Японии проходят лечение 712 человек с круизного лайнера Diamond Princess. Жертвами пандемии с учётом пассажиров судна стал 51 человек, а 251 пациент успешно прошёл курс лечения.

По данным на 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай, писал NEWS.ru.