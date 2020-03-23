Два бывших пассажира, заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, скончались в Японии.
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Первые заболевшие на лайнере появились ещё в начале февраля, тогда Diamond Princess поставили на карантин в японской Иокогаме.
Накануне последние россияне, эвакуированные с лайнера, покинули больницу во Владивостоке после окончания карантина. Всего в инфекционной больнице наблюдались девять человек, семеро из которых были выписаны 6 марта.
Сейчас в Стране восходящего солнца подтверждён 1151 случай заражения. Помимо этого, в Японии проходят лечение 712 человек с круизного лайнера Diamond Princess. Жертвами пандемии с учётом пассажиров судна стал 51 человек, а 251 пациент успешно прошёл курс лечения.
По данным на 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай, писал NEWS.ru.
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