В Японии сделали вывод об отношениях России и США на фоне перемирия Депутат Судзуки: перемирие показало, что Россия и США говорят на разных уровнях

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Мунэо Судзуки

Решение президента России Владимира Путина объявить пасхальное перемирие на фоне ряда высказываний американского лидера Дональда Трампа показывает, что переговоры между Москвой и Вашингтоном идут на разных уровнях, такое мнение в своем блоге высказал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. Он также выразил мнение, что прекращение огня говорит о гуманности Путина.

Президент Путин объявил временное перемирие. Вместе с рядом высказываний президента США Дональда Трампа заявление президента Путина воспринимается как то, что Америка и Россия ведут переговоры на различных уровнях, — убежден японский депутат.

Говоря о том, что привело к началу украинского конфликта, Судзуки напомнил о несоблюдении Минских соглашений и ударах беспилотников по районам, где живут русские. Он призвал Киев «признать существующую реальность».

Они до сих пор говорят, что атаки так и не прекратились. Но президент Путин всегда строго соблюдал свои обещания. Тот, кто не выполняет обещания, — это Украина, — резюмировал Судзуки.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Киев демонстративно нарушает пасхальное перемирие. По его словам, изначально мало кто питал иллюзии, что украинская сторона прекратит обстрелы в праздник. Однако было важно дать президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность снова продемонстрировать миру свою неспособность к переговорам.