На Окинаве началось строительство новой военной базы США Строительство новой военной базы США на Окинаве займет около девяти лет

Фото: Lindsay Hebberd/Danita Delimont/Global Look Press

На Окинаве началось строительство новой военной базы США у города Наго, куда планируется перенести находящуюся на этом же острове базу Футэмма, заявил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси, передает Asahi. Он добавил, что работы продлятся чуть более девяти лет.

Мы получили доклад Министерства обороны о том, что строительство в районе залива Оура будет начато сегодня, так как были завершены все необходимые приготовления, — сказал он.

В декабре власти Японии без согласия префектуры Окинава одобрили строительство новой базы в районе города Наго с целью переноса туда базы Футэмма. Это позволило начать засыпку морского дна, что необходимо для дальнейшего строительства. Подготовительные работы провели в понедельник, 8 января. Морской участок был огорожен, туда доставили судно и водолазов. Началась установка защитной пленки, которая предотвратит загрязнение моря при строительстве.

Ранее стало известно о планах Японии внести в фонд НАТО $37 млн для предоставления Украине систем защиты от беспилотников. Глава МИД страны Еко Камикава объявила об этом в ходе официального визита в Киев по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.