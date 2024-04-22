В Японии раскрыли сумму оказанной Украине помощи Генсек правительства Японии Хаяси: Токио оказал Киеву помощь на сумму $12,1 млрд

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Ёсимаса Хаяси

Заявленная помощь Токио Киеву превысила сумму $12 млрд, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в понедельник. По его словам, которые передает РИА Новости, государство продолжит сотрудничать с США и странами G7 для поддержки Украины.

До этого момента наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму $12,1 млрд. Мы продолжим взаимодействие, прежде всего с США и станами G7, а также странами-партнерами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине, — сказал он.

Представители Японии ранее отмечали, что предоставили Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд. В декабре 2023 года премьер-министр страны Фумио Кисида заявил о решении направить дополнительные $4,5 млрд на поддержку Украины. Таким образом, общая сумма составила $12,1 млрд.

Решение о дополнительном пакете помощи было принято Кисидой по итогам онлайн-саммита G7, который прошел вечером 6 декабря. В итоговом заявлении участники заявили, в частности, о намерении помочь Киеву получить компенсацию от РФ в соответствии с международным правом. Кроме того, лидеры G7 заявили о наращивании усилий для предоставления Украине помощи в области энергетики.