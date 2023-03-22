В Японии раскрыли итоги поездки Кисиды в Киев Япония пообещала Украине нелетальное снаряжение для ВСУ на $30 млн

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Фумио Кисида

Токио выделит $30 млн на поставки Украине нелетального снаряжения, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве. О других договоренностях, достигнутых во время визита Кисиды на Украину, пока неизвестно, сообщает Kyodo.

Япония одобрила выделение 30 млн долларов на поставку Украине нелетального снаряжения, — говорится в сообщении агентства.

Кисида 21 марта побывал на Украине. Он посетил страну последним из лидеров G7. Поездка японского премьера на восток Европы не анонсировалась из-за мер безопасности. Во время визита в Киев его сопровождали секретарь Совета нацбезопасности Японии Такэо Акиба и сотрудники МИД.

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что встреча Владимира Зеленского с Фумио Кисидой стала пародией на встречу президента России Владимира Путина с главой Китая Си Цзиньпином. Он пояснил, что встреча в Москве показала полное взаимоуважение сторон, в то время как в Киеве лидеры двух государств собрались в интересах США.