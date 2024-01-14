В Японии произошло извержение вулкана Kyodo: на острове Суваносэ на юго-западе Японии произошло извержение вулкана

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Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ в юго-западной префектуре Японии Кагосима, передает Kyodo. Метеорологическое агентство Японии повысило уровень опасности до третьего, что влечет за собой запрет на подъем на гору.

Радиус 2 километра от кратера считается наиболее опасным, поскольку зафиксирован выброс камней на расстояние 1 километра. Также отмечается, что при канцелярии премьер-министра был создан кризисный штаб.

Остров Суваносэ является частью архипелага Токара на юго-западе Японии. В июне в этом районе уровень опасности уже поднимался до второго из-за усиления вулканической активности.

31 декабря сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6,5 километра третий раз за сутки. Это стало случаем с максимальным шлейфом пепла. Вулкан относится к Ключевской сопке и расположен в 30 километрах от ближайшего населенного пункта — города Ключи. Столица региона — Петропавловск-Камчатский — находится в 360 километрах от него.

Ранее также сообщалось об активности вулкана Эбеко на курильском острове Парамушир. Он выбросил столб пепла на высоту 2,8 километра. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более пяти километров.