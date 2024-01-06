В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у побережья японского острова Хонсю, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Сообщений о возможной угрозе цунами не поступало.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 53 км к северу от города Такаока, где проживает около 170 тыс. человек. Глубина очага составила 10 км.

До этого череда мощных землетрясений произошла в западной части Японии, сильные толчки ощутили в Токио, Осаке и Киото. По информации метеорологического агентства страны, подземные толчки магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут.

Экстренные службы страны объявили об угрозе цунами высотой до пяти метров, местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или подняться на крыши зданий. Жителям побережья напомнили, что цунами случаются неоднократно, и призвали не покидать безопасные места, пока предупреждение о ЧП не будет снято.

27 декабря на юге Приморского края произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщала Единая геофизическая служба РАН. Эпицентр находился в заливе Петра Великого недалеко от островных территорий Владивостока. Землетрясение произошло на глубине 520 км, что не позволило жителям Владивостока ощутить его.