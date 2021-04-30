В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в субботу, 1 мая, у северо-восточного острова Японии Хонсю. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.
По имеющимся данным, эпицентр землетрясения
Известно, что сильные подземные толчки ощущались в северо-восточных и восточных префектурах Японии, в том числе, в Фукусиме, Ибараки, Иватэ, Токио, Сайтаме и Тибе.
Железнодорожные компании в этих префектурах временно прекратили движение поездов для профилактического осмотра в целях безопасности. Также проверки проходят на АЭС на севере и северо-востоке страны.
Власти страны создали экстренный штаб. Он расположен в канцелярии премьер-министра Японии.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угрозы цунами нет.
Ранее стало известно, что в Индии в районе штата Ассам произошло землетрясение магнитудой 6,2.