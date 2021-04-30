В Японии произошло сильное землетрясение

https://static.news.ru/photo/696f1bfc-7f62-11ea-9346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в субботу, 1 мая, у северо-восточного острова Японии Хонсю. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился близ префектуры Мияги. Очаг залегал на глубине 60 километров под дном океана.

Известно, что сильные подземные толчки ощущались в северо-восточных и восточных префектурах Японии, в том числе, в Фукусиме, Ибараки, Иватэ, Токио, Сайтаме и Тибе.

Железнодорожные компании в этих префектурах временно прекратили движение поездов для профилактического осмотра в целях безопасности. Также проверки проходят на АЭС на севере и северо-востоке страны.

Власти страны создали экстренный штаб. Он расположен в канцелярии премьер-министра Японии.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угрозы цунами нет.

Ранее стало известно, что в Индии в районе штата Ассам произошло землетрясение магнитудой 6,2.