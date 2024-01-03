В Японии произошло новое землетрясение В японской префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5

Фото: GenSan City Police Office/XinHua/Global Look Press

Новое землетрясение произошло в Японии, информирует Главное метеорологическое агентство Японии, передает РИА Новости. Толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы в префектуре Исикава в 10:54 по местному времени (04:54 мск).

Эпицентр землетрясения располагался на глубине десяти километров под водой. Угроза цунами не была объявлена. Небольшие толчки также ощущались в городе Осака. Однако на этот раз они были значительно слабее и длительность их была значительно меньше.

По последним данным, число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 24. По информации экстренных служб, по крайней мере 50 человек получили травмы различной степени тяжести. В префектуре Исикава, находящейся ближе всего к эпицентру продолжающихся землетрясений, складывается наиболее тяжелая обстановка. Более 200 домов охвачены огнем, свыше 100 жилых построек обрушились. На месте работали спасатели и пожарные, в регион направлены подразделения Сил самообороны Японии для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Несколькими часами ранее сообщалось, что порядка шести человек погибли в результате серии землетрясений, произошедших в Японии. На тот момент около 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Уже тогда в регионе было разрушено более 50 частных деревянных домов и жилых построек, вспыхнуло более 50 крупных пожаров. Электричество отключилось как минимум в 32,5 тысячи домов.