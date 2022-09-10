В Японии признали победу России над западными санкциями Читатели Yahoo News Japan заявили о победе России над санкциями Запада

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Читатели японского издания Yahoo News Japan отреагировали на публикацию, посвященную антироссийским санкциям. В ней говорится о росте российских доходов от экспорта энергоресурсов при западном давлении, поскольку в числе покупателей оказались ближневосточные монархии, фактически проигнорировавшие требование США увеличить добычу нефти.

В комментариях читатели признали, что Москва выигрывает в ситуации с санкциями Запада.

Западная экономика катастрофически замедлится из-за санкций. <...> В долгосрочной перспективе существует высокая вероятность того, что Запад проиграет в одностороннем порядке, — считает один из читателей.

Мнение других пользователей оказалось похожим: «Что это за принципиальная позиция Запада, если он собственными руками поддерживает экономику России и Китая?!», «Развитые страны, которые не смогли нанести России сокрушительный удар одними санкциями, сделали их заложниками и даже жертвами собственные экономики».

Ранее стало известно, что президент Венгрии Каталин Новак 9 сентября заявила: санкции нанесли удар не по России, а в первую очередь по странам Европы. Последствия санкций в отношении России отражаются на странах по всему континенту, а те, кто предложил санкции, рассчитывали, что они затронут Россию, но этого не случилось, сказала президент.