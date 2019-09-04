В Японии на железнодорожном переезде пригородный поезд столкнулся с грузовиком, груженым коробками с цитрусовыми. В результате пострадали по меньшей мере 30 человек.
После столкновения состав сошёл с рельсов. Водителя большегруза из кабины вытащили спасатели. Мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает
Truck, train collide at rail crossing near Tokyo, 30 injured— CTV News (@CTVNews)
https://t.co/jEYtsugu7l pic.twitter.com/DrVAuKEJ4G September 5, 2019
Причину случившегося и ущерб от инцидента устанавливают правоохранители.
Ранее News.ru писал, что в Киргизии грузовой поезд на полном ходу врезался в тепловоз, в результате оба сошли с рельсов.