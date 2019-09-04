Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

В Японии на железнодорожном переезде пригородный поезд столкнулся с грузовиком, груженым коробками с цитрусовыми. В результате пострадали по меньшей мере 30 человек.

После столкновения состав сошёл с рельсов. Водителя большегруза из кабины вытащили спасатели. Мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает NHK.

Причину случившегося и ущерб от инцидента устанавливают правоохранители.

Ранее News.ru писал, что в Киргизии грузовой поезд на полном ходу врезался в тепловоз, в результате оба сошли с рельсов.

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