https://static.news.ru/photo/55ed7e7a-cf9f-11e9-8d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

В Японии на железнодорожном переезде пригородный поезд столкнулся с грузовиком, груженым коробками с цитрусовыми. В результате пострадали по меньшей мере 30 человек.

После столкновения состав сошёл с рельсов. Водителя большегруза из кабины вытащили спасатели. Мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает NHK .

Truck, train collide at rail crossing near Tokyo, 30 injured https://t.co/jEYtsugu7l pic.twitter.com/DrVAuKEJ4G — CTV News (@CTVNews) September 5, 2019

Причину случившегося и ущерб от инцидента устанавливают правоохранители.

Ранее News.ru писал, что в Киргизии грузовой поезд на полном ходу врезался в тепловоз, в результате оба сошли с рельсов.