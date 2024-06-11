В Японии предупредили о последствиях разрешения Украине бить по России Японский политик Судзуки назвал ошибкой разрешение ударов по России

Фото: РИА Новости

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Разрешение США наносить удары по территории России может привести к началу третьей мировой войны, сообщил в интервью РИА Новости депутат парламента Японии Мунэо Судзуки. Политик считает, что президента РФ Владимира Путина подтолкнул к началу СВО глава США Джо Байден.

Я считаю это решение США ошибкой. Это только продлит войну, оно содержит в себе опасность привести к третьей мировой войне, — отметил он.

Судзуки добавил, что «англосаксонская внешняя политика подталкивания недопустима». Он призвал руководство Японии найти компромисс с Россией, КНР, Южной Кореей и КНДР, поскольку считает соседей самым важным партнером в тяжелые времена.

31 мая представитель Пентагона заявил, что администрация Байдена разрешила Украине использовать против России американское оружие. ВСУ смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. При этом, как отмечалось, Киев не получал разрешения на удары дальнобойным оружием.

Позже советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Киев уже воспользовался разрешением наносить удары оружием американского производства по территории России. Он также сказал, что «не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через границу».