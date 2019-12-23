Комитет экспертов при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии выдвинул предложение испарить в атмосферу или слить очищенную воду с АЭС «Фукусима-1», на которой в 2011 году произошла авария.
По данным местного издания «
Очищенная вода хранится в цистернах на электростанции, в данный момент её объём составляет уже более миллиона тонн. Ежедневно он увеличивается на 170 тонн. По данным администрации АЭС, к лету 2022 года будут заполнены уже все ёмкости.
Ранее News.ru писал о том, что из-за несоответствия антитеррористической безопасности японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановит работу третьего и четвёртого реакторов АЭС «Такахама».
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