https://static.news.ru/photo/de7d9c68-256f-11ea-83bc-fa163e074e61_660.jpg Вид на АЭС «Фукусима» Фото: Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

Комитет экспертов при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии выдвинул предложение испарить в атмосферу или слить очищенную воду с АЭС «Фукусима-1», на которой в 2011 году произошла авария.

По данным местного издания « Киодо », об этом сообщается в докладе комитета, опубликованном правительством страны. В данный момент три повреждённых реактора на АЭС для охлаждения постоянно заливаются водой. Протекая через трещины и бреши, она скапливается, после чего её откачивают и очищают от всех радиоактивных веществ.

Очищенная вода хранится в цистернах на электростанции, в данный момент её объём составляет уже более миллиона тонн. Ежедневно он увеличивается на 170 тонн. По данным администрации АЭС, к лету 2022 года будут заполнены уже все ёмкости.

Ранее News.ru писал о том, что из-за несоответствия антитеррористической безопасности японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановит работу третьего и четвёртого реакторов АЭС «Такахама».