В Японии повысят бдительность после отставки замминистра из-за налогов Глава кабмина Японии повысит бдительность после отставки замминистра за налоги

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Хирокадзу Мацуно

Правительство Японии станет тщательнее следить за профессиональными обязанностями своих сотрудников в связи с отставкой парламентского заместителя министра финансов Кэндзи Канды из-за неуплаты налогов, передает ТАСС со ссылкой на генсека японского кабмина Хирокадзу Мацуно. Председатель исполнительного совета Либерально-демократической партии (ЛДП) Хироси Морияма, в свою очередь, назвал эту ситуацию ненормальной и попросил прощения у населения Японии.

Мы воспринимаем произошедшее с большой серьезностью и намерены на порядок повысить бдительность в отношении выполнения профессиональных обязанностей [сотрудников], — сказал Мацуно.

13 ноября Канда сложил полномочия после того, как был уличен в систематическом уклонении от уплаты налогов. При этом он неоднократно публично подчеркивал важность своевременной и полной уплаты налогов. Это стало третьей отставкой парламентских замминистров в кабинете с сентября текущего года.

В начале ноября уровень поддержки жителями Японии правительства страны упал до рекордно низкой отметки за два года пребывания на посту премьер-министра Фумио Кисиды — 28,3%. Только с середины октября рейтинг кабмина показал отрицательный рост, опустившись на 4%.