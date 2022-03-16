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В Японии после мощного землетрясения приостановили работу 11 ТЭЦ

Работа 11 ТЭС и подстанций приостановлена после мощного землетрясения в Японии
06:20, 17 марта 2022
В Японии после мощного землетрясения приостановили работу 11 ТЭЦ Фото: YouTube
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В Японии в результате мощного землетрясения, произошедшего 16 марта на северо-востоке страны, была полностью или частично присоатновлена работа одинндацати ТЭС и силовых подстанций. Об этом свидетельствуют данные японского министерства экономики, торговли и промышленности, передаёт РИА Новости.

По имеющимся данным. до сих пор наблюдается отключение электроэнергии в 135,7 тысячи домовладений, обслуживающихся компанией Tohoku Electric Power, и в 24,7 тысячи домовладений, обслуживающихся TEPCO.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду, 16 марта, в Тихом океане на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени (17:36 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров.

Более 2 млн зданий и 700 тысяч домохозяйств остались без электричества. В регионе сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами

Погибли по меньшей мере два человека. Пострадали не менее 135 человек. В посольстве РФ в Токио сообщили, что информации о пострадавших россиянах нет.

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