В Японии полкилограмма черешни продали за 1 млн йен

https://static.news.ru/photo/a480f3ce-4ff4-11eb-8a7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

На торгах, прошедших на территории Японии, полкилограмма черешни были проданы за 1 млн йен, то есть за сумму, эквивалентную $9,8 тысячи. Об этом стало известно из данных, предоставленных ассоциацией сельскохозяйственных кооперативов префектуры Ямагата.

Коробка с ягодами была продана на первых торгах в 2021 году. Купленная за $9,8 тысячи черешня представляет из себя 500 грамм отборных плодов сорта Сатонисики.

Высокая стоимость ягод обусловлена технологией их выращивания. Черешня растёт в специальных кадках, в период с июня по октябрь она находится в холодильнике. После этого плоды переносят в теплицу, где поддерживается необходимая температура, сообщает РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, аукционный дом Mecum Auctions выставил на продажу красный автомобиль Ferrari F430, ранее принадлежавший президенту США Дональду Трампу. Изначально его оценили в $400–500 тысяч.