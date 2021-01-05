В Японии полкилограмма черешни продали за 1 млн йен

На торгах, прошедших на территории Японии, полкилограмма черешни были проданы за 1 млн йен, то есть за сумму, эквивалентную $9,8 тысячи. Об этом стало известно из данных, предоставленных ассоциацией сельскохозяйственных кооперативов префектуры Ямагата.
Коробка с ягодами была продана на первых торгах в 2021 году. Купленная за $9,8 тысячи черешня представляет из себя 500 грамм отборных плодов сорта Сатонисики.
Высокая стоимость ягод обусловлена технологией их выращивания. Черешня растёт в специальных кадках, в период с июня по октябрь она находится в холодильнике. После этого плоды переносят в теплицу, где поддерживается необходимая температура,
Как ранее передавал NEWS.ru, аукционный дом Mecum Auctions выставил на продажу красный автомобиль Ferrari F430, ранее принадлежавший президенту США Дональду Трампу. Изначально его оценили в $400–500 тысяч.