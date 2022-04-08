В Японии перестанут страховать компании, которые работают в России

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Японские агентства, страхующие имущество и риски, приостановили заключение новых договоров с местными компаниями, которые работают в России. Также станет невозможным продление действующих контрактов, сообщает Kyodo.

Агентство отмечает , что в числе страховщиков, которые придерживаются принятых в мире антироссийских санкций, оказалась крупная страховая компания Tokio Marine Nichido.

Работающие на рынке компании сейчас сталкиваются с большими трудностями в проведении транзакций. Из-за этого частным предприятиям Японии, остающимся в России, потребуется заключать договоры с российскими страховщиками. В настоящее время в России ведут деятельность почти 50 компаний из Японии.

Ранее стало известно, что власти Японии приняли решение ввести дополнительные санкции в отношении России. Страна намерена запретить импорт российского угля, машинного оборудования, некоторых видов древесины и водки. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.