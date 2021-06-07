В Японии отреагировали на выступление Путина о мирном договоре

https://static.news.ru/photo/46bee7a0-c74f-11eb-b1c5-96000091f725_660.jpg Кацунобу Като Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что Токио продолжит вести переговоры с Москвой о заключении мирного договора. Так он 7 июня отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге, прошедшее в рамках ПМЭФ, сообщает Kyodo.

Като добавил , что Токио намерен решить и проблему «северных территорий», как в Японии называют Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Мы продолжим упорно вести переговоры на основе базовой позиции о решении проблемы северных территорий и заключении мирного договора, — подчеркнул генсек японского правительства.

Владимир Путин на встрече с иностранными информагентствами на прошлой неделе отметил, что контакты с Токио могут быть продолжены, даже несмотря на принятые изменения в Конституции России.

Ранее стало известно, что японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал о речи президента РФ Владимира Путина на полях ПМЭФ о мирном договоре с Токио и Курильских островах. Публикация вызвала живой отклик читателей. В комментариях они выразили уверенность, что только с помощью военных действий можно «вернуть» острова.