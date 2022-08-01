В Японии отреагировали на новую Морскую доктрину России Замгенсека Кихара: Япония внимательно следит за движениями российской армии вокруг Курил

Фото: USC Press Service/Global Look Press

Токио будет внимательно отслеживать перемещение российских военных кораблей вокруг «северных территории», заявил на пресс-конференции замгенсекретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара, передает РИА Новости. Так политик ответил на вопрос о своем отношении к новой Морской доктрине России. «Северными территориями» в Японии называют принадлежащие РФ острова Большой Курильской гряды — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Нам известно о выступлении российского президента. Я хотел бы воздержаться от комментариев, но могу сказать, что мы всегда внимательно следим за движениями российской армии вокруг нашей страны, включая «северные территории». Мы ведем сбор информации, а в случае необходимости доводим до сведения российской стороны нашу позицию. Правительство продолжит сбор информации, связанной с этим, и будет соответствующим образом действовать, — сказал Кихара.

Президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину России и Корабельный устав Военно-морского флота в ходе празднования Дня Военно-морского флота 31 июля.

Россия в Морской доктрине обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности морских рубежей, прежде всего это Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы.

Основной угрозой национальной безопасности РФ в мировом океане является курс США на доминирование и продвижение инфраструктуры НАТО, говорится в тексте доктрины. В соответствии с документом, Россия активизирует морскую деятельность на архипелаге Шпицберген, Земле Франца Иосифа, Новой Земле и острове Врангеля.