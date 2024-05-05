В Японии отменили свыше 100 поездов из-за сумки с пугающей надписью Почти 180 поездов отменили или задержали в Японии из-за оставленного рюкзака

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Порядка 80 поездов отменили и еще 97 задержали почти на два часа в Японии из-за оставленной на станции сумки, сообщает агентство Kyodo. По информации СМИ, на рюкзаке была надпись, схожая с названием химического соединения. Сумку обнаружил работник станции, который сообщил об этом в полицию.

Полиция сообщила, что сотрудник нашел рюкзак в поезде по прибытии на станцию. По их словам, рюкзак был примечателен тем, что на нем были иероглифы кандзи, которые, по-видимому, обозначали название химического вещества, — говорится в публикации издания.

На место прибыли сотрудники полиции и противопожарных служб, которые осмотрели рюкзак и нашли там лишь одежду. Сумку позднее вернули владельцу, так как посчитали, что он забыл ее в поезде ненамеренно.

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