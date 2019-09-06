https://static.news.ru/photo/5ae06358-d22d-11e9-8f10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Более 200 внутренних авиарейсов отменили в Японии из-за приближения мощного тайфуна «Факсай».

В настоящее время тайфун находится в 170 километрах к югу от острова Осима и движется на северо-запад. По данным Главного метеорологического агентства страны, «Факсай» подойдёт к Токио в ночь на понедельник. В связи с этим власти решили отменить 117 скоростных поездов, следующих в вечернее время между Токио и городом Осака, передаёт РИА Новости .

Ранее южнокорейское Управление гражданской авиации сообщило, что из-за бушующего в стране тайфуна «Линлин» отложены или отменены более 270 авиарейсов. Экстренные службы приведены в полную готовность, писал News.ru.