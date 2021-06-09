В Японии открыли дело против третьего помощника капитана судна «Амур»

https://static.news.ru/photo/14e9a24c-c993-11eb-a390-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: bitcryptonews.ru

В Японии возбуждено уголовное дело против третьего помощника капитана судна «Амур», столкнувшегося 26 мая с японской рыболовецкой шхуной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Саппоро.

Вчера вечером прокуратура нам сообщила, что уголовное дело было возбуждено. В течение 20 дней будет идти следствие, — рассказали в диппредставительстве.

Третий помощник капитана судна «Амур» Павел Добрянский был задержан 7 июня. Японские правоохранители подозревают его в халатности и ненадлежащем управлении судном.

Уголовный кодекс Японии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штраф в размере до 500 тысяч иен по статье о халатности и наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет или штраф до 1 млн иен по статье о ненадлежащем управлении судном.

Судно «Амур» 26 мая шло в Момбецу с грузом краба и столкнулось с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Японское судно перевернулось, рыбаков спасли, но позже трое из пяти членов экипажа «Дай-хати Хокко-мару» умерли.