В Японии открыли дело против третьего помощника капитана судна «Амур»

В Японии возбуждено уголовное дело против третьего помощника капитана судна «Амур», столкнувшегося 26 мая с японской рыболовецкой шхуной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Саппоро.
Вчера вечером прокуратура нам сообщила, что уголовное дело было возбуждено. В течение 20 дней будет идти следствие, — рассказали в диппредставительстве.
Третий помощник капитана судна «Амур» Павел Добрянский был задержан 7 июня. Японские правоохранители подозревают его в халатности и ненадлежащем управлении судном.
Уголовный кодекс Японии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штраф в размере до 500 тысяч иен по статье о халатности и наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет или штраф до 1 млн иен по статье о ненадлежащем управлении судном.
Судно «Амур» 26 мая шло в Момбецу с грузом краба и столкнулось с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Японское судно перевернулось, рыбаков спасли, но позже трое из пяти членов экипажа «Дай-хати Хокко-мару» умерли.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram