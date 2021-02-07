В Японии огорчены вакцинацией от коронавируса на Южных Курилах

https://static.news.ru/photo/4d8398a6-69d0-11eb-90b3-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Японская телерадиокомпания NHK опубликовала статью о вакцинации россиян от COVID-19 на Южных Курилах, который в Японии называют «северными территориями».

Авторы материала заявили, что 7 февраля в стране — «День северных территорий».

А Россия на этих территориях активно проводит вакцинацию их населения русской вакциной и укрепляет на островах медицинскую базу, — говорится в публикации.

В нём также подчёркивается, что особое внимание власти РФ уделяют развитию медицины в отдалённых районах страны, в том числе и на Курильских островах.

Читатели эмоционально отреагировали на статью, отметив, что в Японии вакцинация ещё не стартовала.

Ожидать, что Россия нам вернёт острова — глупо... Вон на островах людям делают прививки от COVID-19, а у нас? — написал один из интернет-пользователей.

Другой заявил, что «дни северных территорий» помнит ещё со школы и уже успел состариться, а «воз и ныне там».

Ничего нам уже не вернётся. Время ушло. Да нужно признать, что оно нам уже и не очень-то надо! Просто привыкли твердить, что «северные острова» принадлежат Японии, — считает пользователь oya.

Как писал NEWS.ru, в Токио у здания российского посольства представители ультраправых организаций проводят акцию протеста, приуроченную к дню «северных территорий». Этот день отмечают 7 февраля, в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.