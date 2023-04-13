В Японии объявили массовую эвакуацию из-за ракеты КНДР

Фото: Mark Eite / AFLO / Global Look Press

Власти Японии объявили о массовой эвакуации в связи с риском падения северокорейской ракеты в районе острова Хоккайдо, сообщает телеканал NHK. Отмечается, что был создан экстренный штаб при канцелярии премьер-министра. Жители получили оповещения через систему J-Alert с призывом в срочном порядке укрыться в прочных зданиях, станциях метро или бомбоубежищах.

Японское правительство объявило об эвакуации в связи с риском падения северокорейской ракеты в районе острова Хоккайдо, — сказано в публикации.

Позже появилась информация о том, что угрозу падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо сняли.

Ранее сообщалось, что КНДР 21 марта провела испытания новой системы подводного ядерного оружия. Речь идет о боевых беспилотных аппаратах, предназначенных для уничтожения морских группировок противника. Испытаниями аппаратов руководил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало заявление, в котором говорится, что США и Южная Корея должны помнить о последствиях своих военных провокаций, так как решение Северной Кореи о применении ядерного оружия может измениться, если усилия по сдерживанию войны окажутся безрезультатными.