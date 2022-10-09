В Японии объяснили важность проекта «Сахалин-1» Министр Нисимура: проект «Сахалин-1» обеспечивает Японии стабильные поставки нефти

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Ясутоси Нисимура

Глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что в Токио считают российский проект «Сахалин-1» важным с точки зрения стабильных поставок нефти. Он обеспечивает диверсификацию каналов импорта, отметил министр в эфире телеканала NHK.

Япония зависит на 90% от поставок нефти из стран Ближнего Востока, однако проект «Сахалин-1» является важным с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок, — подчеркнул Нисимура.

Он уточнил, что сейчас объемы импорта нефти с российского проекта равны нулю. Целью Токио министр назвал выяснение намерений России, что позволит принять решение по конкретным дальнейшим действиям.

Ранее источник телеканала NHK в министерстве экономики Японии заявил, что Токио начал собирать информацию, чтобы определить влияние решения России по проекту «Сахалин-1». Он отметил, что неизменной остается важность доли в «Сахалин-1» с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Японская Sodeco владеет 30%.