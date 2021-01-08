Новую мутацию коронавируса обнаружили в Японии

https://static.news.ru/photo/a050a8ba-535c-11eb-a81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Global Look Press

Новою разновидность COVID-19 обнаружили специалисты японского Национального института инфекционных болезней. Они заявили, что она отличается от штаммов, появившихся в Великобритании и ЮАР. Об этом говорится в пресс-релизе учреждения.

6 января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация нового коронавируса у четырёх человек, прилетевших 2 января в Японию из Бразилии, — сказано в сообщении института.

Как отметили японские учёные, новая мутация частично схожа с мутациями, «представляющими беспокойство из-за более высокой контагиозности». При этом, как передаёт агентство Киодо со ссылкой на главу института Такадзи Вакиту, новый вариант очень похож на выявленные штаммы в Великобритании и ЮАР.

В новом штамме выявлены мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа. Она есть как в британском, так и южноафриканском штаммах. Однако в японском варианте отсутствуют так называемые «выпадения» аминокислот в ряде позиций. При этом пока, по словам учёных, «трудно оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин».

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что иммунитет от коронавируса исчезает через несколько месяцев, поэтому вакцинацию потребуется проводить ежегодно, как сейчас от гриппа, сообщал NEWS.ru.