В Японии обнаружено ещё два случая британского штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/39ef11d4-4762-11eb-981b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Японский пилот и его жена заразились новым штаммом коронавируса. Мужчина совершал поездки в Великобританию. Супруги находятся в больнице в Токио.

В настоящее время специалисты проверяют ближайшее окружение заболевших и пути заражения, сообщает телеканал NHK.

Общее число заболевших британским штаммом коронавируса в Японии достигло семи. В пятницу было известно о пяти заболевших, все они приехали из Великобритании. Все заболевшие находятся на карантине.

Новый штамм коронавируса впервые был обнаружен в Великобритании. Он может быть заразнее на 70%, но это не значит, что вирус опаснее «обычного» коронавируса. В ВОЗ заявили, что новый штамм был обнаружен в восьми странах Европы.

Как писал NEWS.ru, первый случай британского штамма подтверждён во Франции. Вирус был выявлен у мужчины, который приехал из Великобритании, где он постоянно проживает. Заболевший чувствует себя хорошо.

Ранее новый штамм был зафиксирован в Ирландии. Его завёз в страну побывший в Великобритании человек. В стране был введён 14-дневный карантин для всех прибывающих из Великобритании.