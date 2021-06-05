В Японии назвали российского политика, способного решить вопрос Курил

https://static.news.ru/photo/d1c017d2-c602-11eb-a071-96000091f725_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Решить проблему «северных территорий», как в Токио называют Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, можно только во время президентства главы России Владимира Путина, считает японский политик и депутат верхней палаты парламента азиатской страны Мунэо Судзуки, передаёт агентство Kyodo.

Проблему северных территорий можно решить только при президентстве [Владимира] Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет, — приводит слова парламентария портал Kyodo.

Накануне Путин заявил, что принятие изменений в Конституцию России не означает, что диалог с Японией по мирному договору должен прекратиться. Он указал, что с последней позицией Токио в Москве никогда не соглашались. В деле много тонких вопросов, в том числе в вопросах безопасности, считает Путин.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Ранее стало известно, что власти Японии продолжат «упорные» переговоры с Россией по проблеме Южных Курил. Официальный Токио намерен заключить с Москвой мирный договор на основе своей базовой позиции. Об этом говорится в «Синей книге по дипломатии» за 2021 год, опубликованной японским Министерством иностранных дел. Проблему Курильских островов («северных территорий») в МИД Японии назвали сложнейшей в отношениях с РФ.