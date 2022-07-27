В Японии назвали решающий момент для ЕС Yahoo News Japan: зима проверит единство и экономику Европы

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Зима станет решающим периодом для экономики Европы. Кроме того, возможное ухудшение жизни европейцев покажет, насколько един ЕС, сообщает Yahoo News Japan.

Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство, — подчеркивается в публикации.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прежде призвала страны ЕС сократить потребление газа. Предложение не нашло поддержки у всех членов блока.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия не ознакомила дипломатов с подсчётами, согласно которым страны ЕС смогут сэкономить более 30 млрд кубометров газа. Не исключено, что их никто не проводил. При этом министры энергетики стран Евросоюза 26 июля согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС.