В Японии назвали политику Запада лицемерной Sankei Shimbun: Запад лицемерно скупает ископаемые ресурсы

Фото: Wang Min/XinHua/Global Look Press

Развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно «бросился» закупать ископаемые ресурсы, заявил главный научный сотрудник аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугияма. В статье, опубликованной японским изданием Sankei Shimbun, он отметил, что разрекламированная в Европе политика «декарбонизации» принесла миру большие неприятности, однако в ЕС этого не признают.

Сама Европа ведет себя совершенно лицемерно, потому что скупает ископаемое топливо по всему миру. К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию, — подчеркнул Сугияма.

Он напомнил, что Европа бросилась вновь заниматься добычей ископаемого топлива. Тот же уголь она везет к себе со всего света. Кроме того, увеличились закупки сжиженного природного газа (СПГ) в США.

Такие «взрывные» покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру, — указал автор публикации.

По его словам, Япония сначала прекратила помощь проектам угольных электростанций в Бангладеш и Индонезии, но затем начала перезапуск своих остановленных угольных электростанций.

Разве это не лицемерие: отказаться от помощи в производстве тепловой энергии в развивающихся странах, в то же время расширяя тепловую электрогенерацию в своей стране? — задается вопросом ученый.

Он считает, что G7 «греховно усугубила» проблему, когда лишила доступа к ископаемому топливу развивающиеся страны. И будет неудивительно, если они отвернутся от лицемерной G7, заключает Сугияма.

Ранее стало известно, что в аналитическом центре по экономике и финансам ING 8 августа заявили: Южная Корея в ближайшее время не сможет отказаться от российского угля. Правительство Сеула планировало сократить закупки угля в России, однако из-за недостаточного возмещения из других стран-производителей, доля российского импорта даже выросла.