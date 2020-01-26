https://static.news.ru/photo/f2eebade-400d-11ea-8caa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным японских медиков, помимо симптомов простудного заболевания, коронавирус может иметь и нетипичные признаки: расстройство желудка и тошноту.

Как передаёт радио Sputnik, многие заболевшие с подтверждённым диагнозом коронавируса 2019-nCoV не жаловались на жар и кашель, а у одного из них в течение трёх дней была диарея. Обнаружить у него новый вирус смогли только после компьютерной томографии и дополнительных анализов. В связи с этим врачи в число первичных симптомов коронавируса включили не только повышенную температуру и кашель, но также расстройство желудка, тошноту, головные боли и общую слабость.

Как писал NEWS.ru, число заразившихся пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 2002 человек. Ранее власти КНР сообщали о 1975 заболевших. Жертвами стали 56 человек. Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами.