По данным японских медиков, помимо симптомов простудного заболевания, коронавирус может иметь и нетипичные признаки: расстройство желудка и тошноту.
Как
Как писал NEWS.ru, число заразившихся пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 2002 человек. Ранее власти КНР сообщали о 1975 заболевших. Жертвами стали 56 человек. Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами.
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