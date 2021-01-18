В Японии назначили министра по вакцинации населения от COVID

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга учредил в правительстве должность министра по контролю над вакцинацией населения страны от коронавируса. На эту должность он назначил Таро Коно, также являющегося министром по административным реформам.

Я распорядился назначить министра Коно ответственным за проведение вакцинации, — приводит ТАСС слова японского премьера.

Суга добавил, что, по прогнозам властей Японии, массовая вакцинация населения в стране начнётся не позже конца февраля. В настоящее время ведётся необходимая подготовка, отметил он, уточнив, что в процессе вакцинации будут задействованы военнослужащие сил самообороны страны.

Вакцинация будет проходить в несколько этапов. Планируется, что вакцинация охватит 50 млн человек. В первую очередь прививки сделают медикам и работникам социальных служб. Затем вакцинируют пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Назначенный на пост министра по вакцинации Таро Коно в прежние годы также возглавлял МИД и Минобороны Японии.

Ранее NEWS.ru писал, что по прогнозам властей России в нашей стране прививку должны сделать около 68,6 млн россиян, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она призвала тех, кто уже переболел COVID-19, не торопиться с вакцинацией.