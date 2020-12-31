Жители Японии нашли способ «борьбы» с ракетами России

https://static.news.ru/photo/deea16c0-4c67-11eb-a345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Жители Японии отреагировали на статью местного издания Kyodo, в которой со ссылкой на источники говорится о якобы утверждении новой программы по противодействию сверхзвуковым ракетам России.

Как утверждается, соответствующие мероприятия будут проводиться под эгидой кампании США по сдерживанию РФ и КНР.

Многие читатели издания предложили свои методы «противодействия» ракетам. Так, один из них отметил, что Япония должна создать хотя бы одну сверхзвуковую ракету, а объявить о сотнях — такая военная хитрость может помочь стране.

Сбить сверхзвуковую ракету почти невозможно. Поэтому нужно использовать высокие японские технологии для создания мощной системы электронных помех, — подчеркнул один из читателей издания, передаёт РИА Новости.

Как бы то ни было, в издании обратили внимание на тот факт, что на сегодняшний день борьба со сверхзвуковым оружием России и Китая практически бессмысленна. Известно, что новейшие ракеты США не способны справиться с такими видами вооружений.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония намерена разработать собственный беспилотный истребитель. Ожидается, что он появится к 2035 году.

Работа над проектом уже ведётся. Столь длительный срок обусловлен необходимостью масштабных исследований в сфере искусственного интеллекта и дистанционного управления.