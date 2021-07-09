В Японии начнут принимать заявки на получение паспортов вакцинации

Власти Японии с 26 июля начнут принимать заявки на предоставление социальных паспортов вакцинации местным жителям, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Об этом в эфире телеканала NHK сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

По словам Като, выдача паспортов вакцинации ни в коем случае не должна привести к дискриминации или принуждению к прививкам.

Необходимо отдельно рассмотреть вопрос того, как такие паспорта будут применяться, — отметил Като.

По словам генсека, в первую очередь введение данной практики необходимо для упрощения проведения профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса среди выезжающих за пределы Японии.

Также Като добавил, что частный сектор рассматривает варианты поощрений для прошедших вакцинацию.

С рекомендацией к правительству страны о введении электронных паспортов вакцинации в июне обратилась Японская ассоциация бизнеса. Предприниматели выразили уверенность, что подобная мера поможет предотвратить распространение инфекции и послужит скорейшему восстановлению социально-экономической активности общества.

В свою очередь правительство Японии приняло решение разработать свод правил для использования паспортов вакцинации внутри страны, чтобы не допустить дискриминации в отношении непривитых сограждан. Предполагается, что документ можно будет предъявить в коммерческих учреждениях для получения определённых бонусов и скидок.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. В настоящее время практически завершена иммунизация 4,8 млн работников здравоохранения. Полностью вакцинированы более 28% граждан старше 65 лет. Одну дозу вакцины получили почти 62% пожилых людей.

В июне началась вакцинация всех возрастных групп. По данным на 30 июня в стране 23% получили одну дозу вакцины, 12% — две дозы.

В Японии для вакцинации одобрены препараты от компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. При этом вакцинация последним препаратом пока не проводится.

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