В Японии начал работу крупнейший в мире термоядерный реактор

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В Японии открылся крупнейший в мире на сегодняшний день экспериментальный термоядерный реактор, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на Phys.org. Целью реактора JT-60SA является исследование термоядерного синтеза как безопасного и безуглеродного источника чистой энергии.

Он относится к токамакам — тороидальным установкам для магнитного удержания плазмы, нагретой до 200 миллионов градусов по Цельсию. Конечной целью проекта является получение энергии за счет слияния ядер водорода в гелий подобно тому, как это происходит на Солнце.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что к 2040-м годам в России появятся семь новых «атомных» регионов, там будет построено 29 новых энергоблоков. По его словам, в результате строительства новых атомных электростанций энергетическая мощность в стране вырастет в полтора раза. А вот Запорожская атомная электростанция может быть перезапущена уже в 2024 году, отметил эксперт, и добавил, что в настоящее время российские специалисты успешно удерживают безопасность станции.

Тем временем из первого энергоблока Курской АЭС выгрузили последнее ядерное топливо. Станцию ждет демонтаж старых реакторов, а также масштабные работы по запуску оборудования нового поколения. В целях радиационной безопасности все операции проводятся дистанционно.