В Японии лишившиеся клиентов проститутки пожаловались на отсутствие денег

https://static.news.ru/photo/df0cfaba-82d6-11ea-ba22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/Global Look Press

В Японии работники секс-индустрии пожаловались на недостаточную финансовую помощь властей в период пандемии коронавируса. Проститутки лишились клиентов и заработка, так как большинство людей остаётся дома и избегает близких контактов.

Из-за ситуации с COVID-19 в Стране восходящего солнца был введён режим чрезвычайного положения. Правительство пообещало выдать гражданам по 100 тысяч иен ($926) в качестве господдержки. Подать заявку на получение материальной помощи могут и некоторые из работниц секс-индустрии, но часть из них не хочет просить о пособии, чтобы не выдать себя, отмечает CNN.

Правительство не сказало чётко, что поможет всем. Многие люди не могут питаться и выживать не работая, — сказала телеканалу представительница сферы секс-услуг Мика.

По словам девушки, до пандемии она обслуживала в день трёх-четырёх клиентов. Сейчас она занимает деньги, так как у неё не было сбережений и других источников дохода. Найти иную работу в период экономического кризиса Мика не смогла.

Проституция криминализирована в Японии, однако другие виды секс-бизнеса являются законными. В год секс-индустрия приносит около $24 млрд. Одной из популярных форм легальной секс-работы является «фешен-здоровье», в рамках которой предлагаются такие услуги, как оральный секс в массажных салонах, уточняет телеканал.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времён Второй мировой войны, писал NEWS.ru.