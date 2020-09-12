В Японии избрали нового лидера правящей в стране партии

https://static.news.ru/photo/48bac0bc-f656-11ea-9105-fa163e074e61_660.jpg Ёсихидэ Суга Фото: Charly Triballeau/Pool via Xinhua/Global Look Press

Действующего генсека кабмина Японии Ёсихидэ Суга избрали на должность председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. Он сменил на этом посту премьера государства Синдзо Абэ. Ёсихидэ Суга выбрали председателем партии в результате съезда представителей либерал-демократов, который состоялся 14 сентября.

Большинство человек на съезде поддержали именно кандидатуру нынешнего генерального секретаря кабмина.

Планируется, что утверждения Суги в должности нового премьер-министра состоится в среду, 16 сентября, передаёт ТАСС.

Действующий пока что премьер Синдзо Абэ объявил о своём намерении уйти в отставку в конце августа. Он установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии ( 2799 дней с момента начала второго премьерского срока). Это произошло в 18:00 по мск, в это время в Токио наступил понедельник, 24 августа.

Как ранее писал NEWS.ru, Суга заявил, что планирует продолжать курс уходящего председателя правительства Абэ по вопросу Курильских островов.

По его словам, в случае избрания на должность премьера он намерен практически во всём придерживаться политики предшественника.