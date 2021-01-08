В Японии из-за снегопадов погиб один человек

https://static.news.ru/photo/9029d708-5312-11eb-aeec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один житель Японии стал жертвой сильных снегопадов, продолжающихся в отдельных регионах страны с середины прошлой недели. Ещё 76 человек получили травмы различной степени тяжести.

При этом в большинстве случаев люди получают травмы из-за падения снега и наста с крыш домов, а также из-за инцидентов при уборке снега, пишет ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Отдельные префектуры обратились за помощью к силам самообороны страны. В префектуре Ниигата рассчитывают на помощь военных для очистки от снега крыш зданий, и в первую очередь — домов престарелых. Власти региона опасаются, что крыши некоторых сооружений могут не выдержать такого количества снега.

В префектуре Фукуи просят направить к ним военнослужащих для расчистки дорог и ликвидации заторов, в которых застряли более 500 автомобилистов.

С середины прошлой недели из-за обильных снегопадов японские авиакомпании отменили более 500 авиарейсов.

Ранее NEWS.ru писал, что Мадрид оказался полностью парализован из-за сильнейшего снегопада: дороги в городе оказались засыпаны, остановлено железнодорожное сообщение, мадридский аэропорт переносит и отменяет рейсы.

Из-за крупнейшего за последние 80 лет снегопада власти Мадрида призвали горожан не выходить без острой необходимости из дома, а также не пользоваться личным транспортом.