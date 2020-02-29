https://static.news.ru/photo/772ce3e4-5b24-11ea-9d1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivo Gonzalez/AFLO/Global Look Press

Правительство Японии планирует расширить возможности тестирования людей на наличие коронавирусной инфекции, а в случае резкого роста числа заражённых в стране подготовить более пяти тысяч койкомест в инфекционных отделениях. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Кроме Национального института инфекционных заболеваний мы предоставили тест-наборы в лаборатории, частные исследовательские институты и университеты по всей стране. Ежедневно мы сможем проводить более четырёх тысяч тестов, — цитирует политика РИА Новости.

По его словам, тестирование на коронавирус будет включено в список анализов, на которые распространяется действие медицинской страховки, покрывающей 70% стоимости исследования.

Абэ подчеркнул, что сейчас доступны около двух тысяч койкомест в инфекционных отделениях по всей Японии. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране может быть подготовлено более пяти тысяч койкомест.

По официальным данным, в Японии подтверждены 945 случаев заражения коронавирусом. Одиннадцать человек скончались, ещё около 50 находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.