В Японии боятся остаться без российского газа

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

«Сахалин-1»

Власти Японии испытывают опасения из-за возможности лишиться российского газа, заявила обозреватель Этьен Балмер в колонке для издания The Japan Times. Автор уточнила, что американская нефтяная компания ExxonMobil и британская нефтегазовая компания Shell отказались от своих долей в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», однако японская сторона не стала предпринимать подобных шагов.

Доступ к российскому газу — это то, о защите чего Япония больше всего заботится, — написала Балмер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент не приходится говорить о возможности заключения мирного договора с Японией. По его словам, Токио присоединился к группе недружественных государств и не действует конструктивно в двусторонних отношениях.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что отношения Японии и России находятся в тяжелом положении из-за конфликта на Украине, однако Токио намерен придерживаться курса на заключение мирного договора по вопросу Курильских островов. По его словам, государство будет стремиться к решению своих территориальных проблем. В то же время политик отметил, что Япония продолжит решительную санкционную политику в отношении Москвы.