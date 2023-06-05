В Японии арестовали скандального политика — грозу блогеров В Японии арестовали бывшего депутата Хигаситани, угрожавшего блогерам

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В Японии арестован бывший депутат Есикадзу Хигаситани. Его подозревают в публикации видеороликов с угрозами в адрес известных блогеров. Об этом сообщил в социальной сети Twitter Ацухико Курокава, генеральный секретарь партии, которую арестованный представлял в парламенте, передает ТАСС.

Хигаситани, известный в среде блогеров под ником GaaSyy, был избран в верхнюю палату парламента летом 2022 года, однако с тех пор не появился ни на одном заседании. Все это время он находился в Объединенных Арабских Эмиратах и не возвращался на родину, где против него был выдвинут ряд обвинений.

В марте 2023 года большинством голосов верхней палаты парламента он был лишен мандата депутата и стал первым парламентарием, потерявшим свой статус за систематические прогулы. В дальнейшем власти аннулировали загранпаспорт Хигаситани, попросили ОАЭ о сотрудничестве и объявили блогера в международный розыск. В результате он был арестован по прибытии в аэропорт Нарита.

Ранее сообщалось, что Ассоциация блогеров и агентств России начала работу над созданием черных списков участников этой сферы. По словам ее сооснователя Максима Перлина, такие регистры раньше были внутри рынка, у каждого менеджера или агентства, однако теперь перечни решили объединить.