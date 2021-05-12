В Японии 39 человек умерли после прививок Pfizer и BioNTech

Как минимум 39 человек скончались в Японии после того, как привились от коронавируса вакциной американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает японское Министерство здравоохранения, труда и благосостояния, передаёт газета Yomiuri.
В ведомстве пояснили, что прямая связь между применением препарата и смертями не установлена. В числе скончавшихся после прививки были люди в возрасте от 20 до 90 лет. В японском Минздраве считают, что произошедшее не является основанием для серьёзных опасений относительно качества вакцины Pfizer.
Как
В Японии вакцинация стартовала в феврале. Пока что в азиатской стране используют исключительно сыворотку Pfizer. Данный препарат, согласно исследованиям, эффективен в отношении всех восьми зафиксированных штаммов коронавируса, включая британский и индийский.
Ранее стало известно, что в трёх больницах на территории Непала из-за нехватки медицинского кислорода скончались по меньшей мере 16 пациентов с коронавирусной инфекцией.