В Японии 39 человек умерли после прививок Pfizer и BioNTech

https://static.news.ru/photo/b4a22040-b3b1-11eb-85a9-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Как минимум 39 человек скончались в Японии после того, как привились от коронавируса вакциной американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает японское Министерство здравоохранения, труда и благосостояния, передаёт газета Yomiuri.

В ведомстве пояснили, что прямая связь между применением препарата и смертями не установлена. В числе скончавшихся после прививки были люди в возрасте от 20 до 90 лет. В японском Минздраве считают, что произошедшее не является основанием для серьёзных опасений относительно качества вакцины Pfizer.

Как подчеркнули в министерстве, после вакцинации у 107 человек были выявлены случаи сильных аллергических реакций, снятых в результате медикаментозными способами. После второй дозы примерно у 30% вакцинированных наблюдалось временное повышение температуры.

В Японии вакцинация стартовала в феврале. Пока что в азиатской стране используют исключительно сыворотку Pfizer. Данный препарат, согласно исследованиям, эффективен в отношении всех восьми зафиксированных штаммов коронавируса, включая британский и индийский.

Ранее стало известно, что в трёх больницах на территории Непала из-за нехватки медицинского кислорода скончались по меньшей мере 16 пациентов с коронавирусной инфекцией.