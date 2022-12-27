В Узбекистане завели уголовное дело по факту гибели 18 детей

Фото: Mikhail Dyagtyarev/Global Look Press

Служба госбезопасности Узбекистана возбудила уголовное дело по факту смерти 18 детей, которые приняли индийский препарат от ОРВИ. Также задержаны представители компании-импортера лекарства, сообщает пресс-служба республиканской СГБ.

Гибель 18 детей от препарата «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech подтвердил узбекский Минздрав. Материалы медицинской экспертизы были переданы в правоохранительные органы. В ходе лабораторных исследований в лекарстве от ОРВИ было обнаружено токсичное вещество — этиленгликоль.

По факту гибели 18 детей, наступившей в результате приема препарата «Док-1 Макс», в отношении должностных лиц Quramax Medical (импортера препарата) и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств» возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 186-3 УК РУз (Нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества), — говорится в сообщении СГБ.

Статья предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Должностные лица компании-импортера и сотрудники центра в данный момент задержаны и находятся в СИЗО.

Этиленгликоль и диэтиленгликоль применятся в фармацевтике в микроскопических дозах. Основное их применение — это производство взрывчатых веществ, антифризов, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика.

Ранее Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о гибели 18 детей после приема лекарственного сиропа «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech Pvt. Ltd. Специалисты установили, что дети пили лекарство по назначению врача в чрезмерном количестве.