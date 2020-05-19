В Ухани за неделю на коронавирус проверили более 1,3 млн человек

https://static.news.ru/photo/b375fee4-99db-11ea-9d4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ke/Utuku/ Global Look Press

В Ухани 18 мая провели более 467 тысяч тестов на наличие коронавируса в организме. Об этом сообщили власти китайского города.

Представители муниципальной комиссии, занимающейся вопросами здравоохранения, рассказали, что с 12 мая анализы сдали более 1,3 млн человек. Повсеместное тестирование жителей города на COVID-19 началось после выявления новых случаев локальной передачи инфекции, отмечает CNN.

Как писал NEWS.ru, в Китае 18 мая зарегистрировали шесть новых случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, врачи выявили 17 человек, у которых инфекция протекает бессимптомно. Общее число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в континентальной части КНР достигло 82 960, от коронавируса излечился 78 241 человек.