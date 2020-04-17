В Ухани пересчитали число умерших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8aff3de2-806b-11ea-9137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/Global Look Press

Власти китайского города Ухань пересмотрели статистику по числу заразившихся и умерших от коронавируса. Число жертв COVID-19 возросло на 1290 пациентов, до 3869 человек, а число заражённых — на 325, до 50 333 человек.

Местные чиновники заявили, что хотят обеспечить точность данных и открытое и прозрачное раскрытие информации, отмечает CNN. В администрации пояснили, что в начале вспышки коронавирусной инфекции некоторые пациенты умерли дома из-за нехватки медицинских ресурсов. Теперь этих жертв COVID-19 добавили в статистику.

Ранее американский телеканал Fox News, ссылаясь на свои «многочисленные» источники, заявил, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории вирусологии в Ухани.

По версии журналистов, «нулевым пациентом» стала практикантка лаборатории в Ухани. Вирус в октябре 2019 года ей передала летучая мышь. Затем она заразила своего молодого человека, а он уже распространил COVID-19 на одном из местных рынков, где была зафиксирована первая вспышка заражения, писал NEWS.ru.