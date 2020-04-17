В Ухани пересчитали число умерших от коронавируса

Власти китайского города Ухань пересмотрели статистику по числу заразившихся и умерших от коронавируса. Число жертв COVID-19 возросло на 1290 пациентов, до 3869 человек, а число заражённых — на 325, до 50 333 человек.
Местные чиновники заявили, что хотят обеспечить точность данных и открытое и прозрачное раскрытие информации,
Ранее американский телеканал Fox News, ссылаясь на свои «многочисленные» источники, заявил, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории вирусологии в Ухани.
По версии журналистов, «нулевым пациентом» стала практикантка лаборатории в Ухани. Вирус в октябре 2019 года ей передала летучая мышь. Затем она заразила своего молодого человека, а он уже распространил COVID-19 на одном из местных рынков, где была зафиксирована первая вспышка заражения, писал NEWS.ru.
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