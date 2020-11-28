В Ухани начали расследование из-за обнаружения COVID в импортных продуктах

https://static.news.ru/photo/820a99e0-316c-11eb-83af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Власти китайского города Ухань приступили к расследованию после обнаружения коронавируса на упаковках с говядиной и рыбой из Бразилии и Вьетнама.

Речь идёт о двух образцах продукции в партии бразильского мяса и одном образце рыбной продукции из Хошимина. Теперь таможенники вынуждены проверять все 92 тонны ввезённого мяса и 19 тонн морепродуктов.

Специалисты центра предотвращения массовых заболеваний города Ухань уверены, что эта импортная продукция не попала в магазины. Все находящиеся рядом c заражённым грузом отправились на карантин. Склады с ввезёнными товарами были дезинфицированы.

Все работники складских помещений, где был обнаружен источник заражения, сдали тесты на коронавирус. Ни один анализ не оказался положительным, сообщает ТАСС.

Китайское правительство поручило таможенникам с ноября обеспечивать дезинфекцию импортированной пищевой продукции, поскольку участились случаи ввоза товаров с коронавирусом на упаковке. Работы по дезинфекции следует протоколировать, а отчёты хранить в течение двух лет. Так власти хотят выявить «слабые звенья», если где-то произойдёт локальная вспышка COVID-19.

Как писал NEWS.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что первичный источник коронавируса следует искать в Ухани, где в конце 2019 года произошла первая вспышка. Кроме того, в ВОЗ не исключили, что заражение первичных больных произошло от разных носителей.